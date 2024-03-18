"الخثلان": هكذا يكون شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم.





شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم



على المسلم أن يتأدب بآداب الصيام



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم، يتربى فيها على كريم الخصال، وعلى البعد عن المعاصي ورذائل الأعمال.وأشار إلى قول النبي ﷺ: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة ‌أَن ‌يدع ‌طعامه ‌وشرابه"، وقول الزور: يشمل المعاصي القولية، والعمل به: يشمل المعاصي الفعلية.وأضاف أنه على المسلم أن يتأدب بآداب الصيام، وأن يجتنب المعاصي عمومًا في كل وقت، ويتأكد ذلك أثناء الصيام.وبهذا فإن الصوم يحقق هذا المعنى التربوي للمسلم، وهو أنه يتربى على ترك المعاصي، وعلى فعل الطاعات في مدرسة الصوم.



