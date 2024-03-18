الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الخثلان": هكذا يكون شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم.

شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن شهر رمضان مدرسة تربوية للمسلم، يتربى فيها على كريم الخصال، وعلى البعد عن المعاصي ورذائل الأعمال.
وأشار إلى  قول النبي ﷺ: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة ‌أَن ‌يدع ‌طعامه ‌وشرابه"، وقول الزور: يشمل المعاصي القولية، والعمل به: يشمل المعاصي الفعلية.

على المسلم أن يتأدب بآداب الصيام

وأضاف أنه على المسلم أن يتأدب بآداب الصيام، وأن يجتنب المعاصي عمومًا في كل وقت، ويتأكد ذلك أثناء الصيام.
وبهذا فإن الصوم يحقق هذا المعنى التربوي للمسلم، وهو أنه يتربى على ترك المعاصي، وعلى فعل الطاعات في مدرسة الصوم.

اضافة اعلان


اقرأ أيضا

بالفيديو.. "الفوزان" يوضح فضل ومنزلة الصدقة في رمضان

ويل سميث: قرأت القرآن كاملاً خلال شهر رمضان وتأثرت به في تربية أبنائي (فيديو)

السليق.. أشهر وأهم الأطباق الرمضانية بالطائف والحجاز

المسجد النبوي يستقبل 5 ملايين مصل في الأسبوع الأول من رمضان

استقبال الطلبات بدءًا من اليوم.. 3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ الخثلان 12:23 ص الإثنين، 11 مارس 2024

هل التبغ يفسد الصيام وما الفرق بينه وبين البخور؟ الخثلان يجيب

القهوة 11:32 م الخميس، 07 مارس 2024

خطوات مهمة لتهيئة جسدك قبيل قدوم شهر رمضان.. ماذا عن شرب القهوة؟

الخثلان - سعد الخثلان 9:05 ص الإثنين، 04 مارس 2024

استعدادًا لرمضان.. "الخثلان" يوضح كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات

الفوزان 8:36 م الجمعة، 01 مارس 2024

"الفوزان" ينصح بفعل هذا الأمر المهم قبل دخول رمضان (فيديو)