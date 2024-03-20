ما حكم السباحة للصائم في شهر رمضان؟

حكم السباحة للصائم:

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الشرب أثناء أذان الفجر:

أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن حكم السباحة للصائم.وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" يرد على سؤال يقول فيه صاحبه :" ما حكم السباحة للصائم؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن السائل ربما يقصد أن الإنسان إذا عطش ذهب ليسبح أو يستحمّ، وأنه لا بأس في ذلك.وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا اشتدّ به الظمأ صبّ على رأسه قِرَب الماء.كما روي ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، فلا بأس بصبّ الماء على الرأس لذهاب أو تخفيف الظمأ سواء كان بالاستحمام أو السباحة.كما أجاب أيضا الشيخ الخثلان، على سؤال من شخص قام بالشرب أثناء نصف أذان الفجر وتأثير ذلك على صحة صيامه.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" إنه شرب الماء على نصف أذان الفجر".وأوضح الشيخ الخثلان أن صومه صحيح، حيث جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".كما أشار الشيخ الخثلان إلى أن الأمر في ذلك فيه سعة، لأن الشمس بخلاف الفجر تغيب مرة واحدة، أما الفجر فإنه يظهر شيئا فشيئا ولا يمكن رؤيته أو ظهوره دفعة واحدة.