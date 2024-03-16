تسجيل نادر.. نصيحة غالية للعثيمين لمن لا يُصلّون في رمضان

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في تسجل نادر، وجه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)، الذين لا يصلون بأن رمضان فرصة عظيمة للعودة إلى الله.





نصيحة غالية للعثيمين لمن لا يصلون في رمضان



لا يصلي إلا في رمضان فهل يُقبل صومه؟



تحذير تارك الصلاة من هذه الميتة



وأوضح فضيلة الشيخ، أنه يوجه نصيحة إلى الذين لا يصلون بأن لا يلقى الله تعالى وهو كافر بسبب تركه للصلاة.وأضاف أنه يناشد كل الذين لا يصلون أن ينتهزوا فرصة شهر رمضان ويتوبوا إلى الله ولن يلزمهم قضاء ما سبق، بل عليهم حسن التوبة وحسن العمل، مؤكدًا أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين.وعن شخص لم يصلِّ إلا في شهر رمضان، فهل يصح صومه أم لا؟ أجاب الشيخ (رحمه الله) بأن هذا الذي لا يصلي إلا في نهار رمضان، إن كانت صلاته في نهار رمضان رجوعًا إلى الله وتوبة من تركه للصلاة أثناء العام وعزمًا على أن يستمر على أداء الصلاة فيما بقي من عمره فإن صومه صحيح، حتى لو قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بترك فريضة واحدة كما قال به بعض السلف، فإن توبته تَجُبُّ ما قبلها.وبين أن هذا الشخص إذا كان يصلي رمضان وهو مصر على أنه لن يصلي إذا خرج رمضان، فإن كان يعتقد أن الصلاة لا تجب في غير رمضان فهو كافر وصومه مردود عليه، وصلاته في رمضان غير مقبولة منه.وإن كان يعتقد الفرضية لكنه مصر على الترك معصية لله وفسوقاً فإنه يُقبل منه الصيام، لكنه يخشى إذا ترك الصلاة بعد رمضان أن يموت على هذه الحال ويكون موته خطيرًا جدًا بالنسبة لحاله هل هو مسلم أم كافر.