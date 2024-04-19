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امرأة تترك صيام رمضان منذ سنوات.. هل تكفيها التوبة؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن صحة توبة امرأة تترك فريضة صوم رمضان منذ سنوات.

تترك صيام رمضان منذ سنوات:

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وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أثناء استضافته على قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" امرأة لا تصوم رمضان منذ سنوات.. هل تكفيها التوبة؟".
 وأوضح الشيخ الخثلان أنه من التوبة أن تقضي، لأن الصوم دين في رقبتها، وأنه لابد من قضائه حتى ولو كان لسنوات طويلة.

حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟


وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخثلان عن حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الإثنين والخميس.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأمر في كيفية صيام الست من شوال واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر.
وبين أن صائم الست من شوال يرجى له أن ينال أجر صيامها مع صيام الإثنين والخميس والأيام البيض.


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