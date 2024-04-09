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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم التهنئة بعيد الفطر قبل يوم العيد.



حكم التهنئة قبل عيد الفطر



صفة التكبير لصلاة العيد



وقال الشيخ الخثلان : "التهنئة قبيل يوم العيد بالعيد لا بأس بها ، وهي أشبه ما لو هُنيء إنسان بزواجه قبيل الزواج".وتابع الشيخ الخثلان : "التهاني من قبيل العادات والأصل فيها الحل والإباحة وليس لها وقت محدد، بل هي مرتبطة بالمناسبة قبلها وبعدها ".كذلك أوضح الشيخ الخثلان حكم وصفة التكبير ليلة عيد الفطر المبارك، حيث: "يشرع التكبير المطلق في ليلة العيد؛ ويبدأ وقته من غروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى صلاة العيد وقد قال الإمام أحمد: إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد؛ لأن الله تعالى ذكره في قوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}. بعد آيات الصيام.وأضاف "وصفة التكبير أن يقول: (الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد)، وهناك صفة أخرى مأثورة عن السلف بتثليث التكبير فيقول: (الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد)".