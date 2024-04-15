يقدم الست من شوال على قضاء رمضان.. ما الحكم؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان استاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان.



تقديم الست من شوال على قضاء رمضان:

صيام الست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته على قناة المجد يقول فيه صاحبه:" ما حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟".وأوضح الخثلان أنه ليس من الحكمة تقديم صيام النافلة على الفريضة، فالأولى هو صيام أيام قضاء رمضان، لأنها الفرض.وحول تقديم صيام النافلة على الفريضة بيّن أن للعلماء فيها قولان: أحدهما أنها لا تصح.بينما ذهب آخرون وهم الأكثر أنها تصح وهو القول الأقرب، لكن نبه الشيخ الخثلان إلى ما جاء في الحديث "من صام رمضان ثم أتبع بست من شوال فكأنما صام الدهر كله"، إلى أن من قام بصيام الست من شوال فهو لم يكمل شهر رمضان، حتى يقع عليه الثواب، وهو ما يفهم من الحديث النبوي.كما نبه أيضا الشيخ الخثلان إلى اقتناص هذه الفرص، والاستمرار على الصيام وقيام الليل بعد رمضان .وكتب الشيخ الخثلان على حسابه في منصة إكس :"لئن انقضى صيام رمضان، فصيام النافلة مفتوح طوال السنة، ما عدا يومي العيدين وأيام التشريق ومن ذلك":1-صيام الست من شوال فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".2- صيام ثلاثة أيام من كل شهر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها "صيام ثلاثة أيام من كل شهر".3- ولئن انقضى قيام رمضان، فقيام الليالي مشروع في جميع ليالي السنة، ففي الصحيحين عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ‌يبقى ‌ثلث ‌الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".