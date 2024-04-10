"الملح والطعام" يتصدران أسباب الطلاق في شهر رمضان بدولة عربية

أ أ

أكد مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ أحمد الحسنات أن معظم حالات الطلاق خلال شهر رمضان تعود إلى خلافات أسرية تتعلق بجودة الطعام والشراب.



أسباب الطلاق في رمضان بالأردن:



حالات الطلاق والزواج في العراق:



وأوضح أيضا مفتي الأردن أن من أسباب الطلاق في الشهر الفضيل تعود لدعوات الإفطار بين عائلتي الزوجين تتصدر الخلافات.لكن أشار الحسنات خلال مداخلة تلفزيونية، إلى أن انخفاض نسب الطلاق في الأردن منذ بداية العام الحالي مقارنة بالأشهر الأولى من العام الماضي، حيث كشف أن هذا الانخفاض يعود إلى الظروف الراهنة التي تشهدها الأمة.وأضاف أن الأحداث الجارية في غزة والتي أثرت على المجتمع الأردني، وأشغلته بمتابعتها والشؤون السياسية في المنطقة، قد سهمت في توجيه الانتباه بعيدًا عن القضايا الشخصية.كما رجح الحسنات أن الأزواج تعلموا من الصبر الذي يظهره أهل غزة في وجه الصعوبات، مما ساهم في تقليل حالات الطلاق، وخاصة خلال شهر رمضان.وفي يناير الماضي أعلن مجلس ‏القضاء الأعلى العراقي ، أعلن إحصائية شهر ديسمبر الماضي، بشأن حالات الزواج والطلاق في البلاد.وبحسب ما ذكرته صحيفة "السومرية نيوز" فإنه خلال الشهر الماضي ، تم تسجيل 4423 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.وأوضحت أن ذلك يعني وقوع 147 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 6 حالات في الساعة الواحدة.أيضا سجلت المحاكم خلال نفس الشهر 17560 عقد زواج، وصدّقت 2344 عقداً آخر.