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يدفع الزكاة للفقير على شكل مواد غذائية.. ما الحكم؟

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن صحة إعطاء الفقير الزكاة على شكل مواد غذائية.

إعطاء الزكاة للفقير على شكل مواد غذائية:اضافة اعلان

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو أعاده على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه :"هل يجوز دفع الزكاة للفقير على شكل مواد غذائية؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن الأصل في الفقير والمسكين أنه يعطى الزكاة نقدا، ويملّك هذه الزكاة، لأن الله تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين"، واللام للتمليك.
ونبه الشيخ الخثلان أنه يجوز أن يعطى الفقير الزكاة على شكل مواد غذائية لمصلحة راجحة، كأن يكون "سيء التدبير"،  أو أنها لو أعطاها نقدا صرفها في أمور محرمة.

مزاحمة بعض الأغنياء للفقراء والمساكين في الزكاة:

كما أوضح أيضا الشيخ الخثلان، حكم مزاحمة بعض الأغنياء للفقراء والمساكين في الزكاة.
وقال الشيخ الخثلان : "من واقع الاستفتاءات يلاحظ مزاحمة بعض الأغنياء  للفقراء والمساكين في الزكاة بحجة أن عليهم التزامات وديون مقسطة، ولا يحل لهم ذلك ، وقد قال النبي ﷺ : "من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر".

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