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11 قاعدة للامتثال الغذائي في رمضان.. تعرف عليها

سفر إفطار الصائمين
أرشيفية
أ أ
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أوصت أخصائية التغذية بمنطقة تبوك أمل الحربي الصائمين بتجنب العادات الغذائية السيئة في شهر رمضان المبارك.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن تزيد هذه العادات من حدة الإصابة بالأمراض لدى الأصحاء، وتبطئ من عملية التشافي لدى المرضى، خاصة أولائك الذين يعانون من الأمراض المزمنة.اضافة اعلان

11 قاعدة صحية للصائم:

 1- لابد من البدء بإفطار خفيف (رطب/تمر) اقتداء بالسنة النبوية،
2- تناول كوب من الماء لتعويض مافقد الجسم من السوائل.
3- الانتقال لأداء الصلاة التي بدورها ستسهم في تحليل ماتلقاه الجسم من سكريات ومن عناصر مائية صحية.
4- عند العودة يفضل أن تتضمن السفرة المجموعات الغذائية الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه، إلى جانب مصادر البروتين مثل اللحوم أو البقوليات، وكذلك النشويات المعقدة مثل الشوفان والحبوب الكاملة.
5- مع مراعاة تناول الطعام ببطء والمضغ جيداً لتجنب التخمة، والتقليل قدر الإمكان من الأطعمة المقلية والمصنعة.
6- عدم تناول الحلويات والعصائر المضاف لها السكر بكميات كبيرة لما لها من آثار جانبية لايُستهان بها ولا يجب التهاون معها، خاصة للأطفال وكبار السن والمرضى.
 7- قياس السكر بشكل دوري للمصابين بداء السكري.
8- الابتعاد عن تناول السكريات وتناول الوجبات على طريقة الطبق الصحي لتجنب إختلال توازن سكر الدم.
 9- وفيما يتعلق بمرضى إرتفاع الضغط وامراض القلب، ينصح بتجنب إضافة الملح والتقليل من مصادر الدهون كما يُنصح بتقليلها أيضاً في وجبة السحور، لاسيما الدهون.
10- تناول الخضروات والبروتين والكربوهيدرات المعقدة التي تمتص ببطء وتعطي شعور بالشبع، وتجنب الافراط في تناول السوائل خلال فترة السحور لأن الجسم غيرقادر على تخزينها، ويفضل تناول السوائل موزعة طوال فترة الافطار.
11-  ضرورة ممارسة التمارين الرياضية، للمساعدة على التحكم بالوزن والوقاية من الأمراض.

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