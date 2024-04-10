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منذ قرنين .. قصة عائلة بالمملكة تحتفظ بصاع زكاة الفطر

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أحد افراد العائلة
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وثق مقطع فيديو متداول واقعة نادرة وطريفة، لعائلة بالمملكة تحتفظ بصاع زكاة الفطر، على مدار قرنين.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية" عائلة في حائل تحتفظ بصاع زكاة الفطر منذ 200 عام.اضافة اعلان

عائلة تحتفظ بصاع زكاة الفطر:

وبحسب الفيديو يقول عبدالله حسين الرقابي أحد أفراد العائلة:"هذا الصاع عمره أكثر من 200 سنة، ملكيته تعود لأبو جدي حسين، ثم خرج فيه جدي من الروضة عام 1318، بعده أبوي حسين حتى وصل إلينا".
وأوضح أن هذا الصاع مصنوع من الخشب ومربوط بجلد الإبل، ولا يستخدم إلا في فترة حساب زكاة عيد الفطر فقط.
وأضاف أن هذا الصاع متوارث وأحقيته لمن يحمل الاسم، منوها أننا توارثنا هذا الصاع إلى أن صار عيالنا يسألون عنه، فهو مرتبط بحساب زكاة عيد الفطر.

إخراج زكاة الفطر عينا لا نقدا:

أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

إخراج زكاة الفطر:

 وقال مفتي عام المملكة: "زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".
موعد إخراج الزكاة
 وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : "يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها ".
 وأردف: "لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .

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