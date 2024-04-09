بعد هطول الأمطار.. مواطن يعثر على كميات كبيرة من الأسماك في وادي تربة (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عثور مواطن على كميات كبيرة من الأسماك في وادي تربة.



أمطار تحمل أسماك:



سيول في الرياض:



توقعات حالة الطقس:



وفي الفيديو يظهر المواطن وهو ممسك بأسماك مختلفة الأحجام، والتي وجدها ميتة وغير متعفنة بعد سقوط الأمطار الغزيرة على الوادي.وقال المواطن، إنه عثر على هذه الأسماك الملقاة على الصخور وقد انقطعت عنها المياه بعد السحور.على جانب آخر، وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في أحياء غرب الرياض، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة خلال الساعات الماضية.وأظهر المقطع، مشاهد ولقطات للسيول تشق طريقها بين الهضاب والسهول في أحياء غرب الرياض، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.في حين يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الجوف والحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة.