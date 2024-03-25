الشيخ الخثلان يوضح حكم رفع الصوت بالبكاء في دعاء القنوت (فيديو)

أ أ



أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم رفع الصوت بالبكاء في دعاء القنوت.



حكم رفع الصوت بالبكاء في دعاء القنوت



وقال الشيخ الخثلان: "ينبغي تركه لأن رفع الصوت أولا قد يؤثر على صحة الصلاة، ورفع الصوت يكون فيه تشويشا على من حوله، وربما يكون هذا مدعاة للرياء".وأضاف "ولذلك ينبغي إذا خشع الإنسان أن يكتم، يكتم البكاء، لأنه لوحظ أن بعض الناس يرفع صوته، وربما بعضهم ينوح، ويؤذي من حوله ويشوش عليهم".وختم الشيخ الخثلان بقوله : "فإذا خشع الإنسان ينبغي أن يكتم ذلك وألا يرفع صوته بالبكاء".

حكم صيام المغمى عليه:



وكان الشيخ الخثلان، قد كشف عن حكم صوم المغمى عليه، وحالات التخدير للصائم في رمضان.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في إكس، أن المغمى عليه أو من "صُرع" وفقد عقله أو حصل له تبنيج طبي إذا فاق في جزء من النهار فصومه صحيح.

وأضاف أن المغمى عليه ومن في حكمه، لو فاق جزءًا من النهار ولو قليلاً جدًا حتى دقيقة ودقيقتين، فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، شرط أن يكون التزم وبدأ يومه بنية الصوم.



الصوم حال عمليات التخدير



وأكد أنه لو أغمي على الشخص جميع النهار في رمضان، أو لأيام طويلة، ففي هذه الحالة لا يصح صومه، لأن الصيام إمساك بنية، وهنا لم يحصل منه الإمساك، وهكذا الصرع وحالات البنج والتخدير.