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الشيخ الخثلان يوضح حكم رفع الصوت بالبكاء في دعاء القنوت (فيديو)

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، حكم رفع الصوت بالبكاء في دعاء القنوت.

حكم رفع الصوت بالبكاء في دعاء القنوتاضافة اعلان

وقال الشيخ الخثلان: "ينبغي تركه لأن رفع الصوت أولا قد يؤثر على صحة الصلاة، ورفع الصوت يكون فيه تشويشا على من حوله، وربما يكون هذا مدعاة للرياء".
وأضاف "ولذلك ينبغي إذا خشع الإنسان أن يكتم، يكتم البكاء، لأنه لوحظ أن بعض الناس يرفع صوته، وربما بعضهم ينوح، ويؤذي من حوله ويشوش عليهم".
وختم الشيخ الخثلان بقوله : "فإذا خشع الإنسان ينبغي أن يكتم ذلك وألا يرفع صوته بالبكاء".

الصوم حال عمليات التخدير

وأكد أنه لو أغمي على الشخص جميع النهار في رمضان، أو لأيام طويلة، ففي هذه الحالة لا يصح صومه، لأن الصيام إمساك بنية، وهنا لم يحصل منه الإمساك، وهكذا الصرع وحالات البنج والتخدير.

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