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"الخثلان": اليوم قبل الإفطار يجتمع أرجى وقت لإجابة الدعاء

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، أن اليوم الجمعة قبل الإفطار، يجتمع أرجى وقت لإجابة الدعاء.اضافة اعلان

اليوم قبل الإفطار يجتمع أرجى وقت لإجابة الدعاء

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن اللحظات التي تسبق الإفطار هذا اليوم يجتمع فيها أرجى وقت لموافقة ساعة الإجابة يوم الجمعة.
وأضاف أنها وقت لدعاء الصائم عند فطره، وقد قال النبي ﷺ: "إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد"، فاجتهدوا في الدعاء.


شهر رمضان شهر الجود والإحسان

وأشار أن شهر رمضان، هو شهر الجود والإحسان، وقد كان النبي ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرِيل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة".

فضل إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان

وبين أن الجود والإنفاق في وجوه البر إن كان محمودًا في كل وقت، إلَّا أنه يتأكد في هذا الشهر المبارك، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام".

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