مؤشر سوق الأسهم يخسر 43.36 نقطة.. والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعاً

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10542.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.





الصقر للتأمين الأكثر ارتفاعا





أرامكو.. الأكثر نشاطا في الكمية





انخفاض السوق الموازية



وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي، والبحري الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات فيبكو، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.97% و3.32% .وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأديس، وشمس، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأديس، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 71.87 نقطة ليقفل عند مستوى 22060.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 700 ألف سهم.