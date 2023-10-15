مؤشر سوق الأسهم يخسر 43.36 نقطة.. والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعاً

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 43.36
نقطة ليقفل عند مستوى 10542.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي،
والبحري الأكثر ارتفاعًا.
الصقر للتأمين الأكثر
ارتفاعا
وجاءت أسهم شركات فيبكو، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 9.97% و3.32% .