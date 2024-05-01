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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 مايو.. عيار 24 يُسجل 279 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 278.92 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.68 ريالاً.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 244.06 ريالاً، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.20 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 162.71 ريالاً.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           278.92 ريال
الذهب عيار 22             255.68 ريال
الذهب عيار  21            244.06 ريال
الذهب عيار  18             209.20 ريال    
الذهب عيار  14             162.71 ريال
الذهب عيار 12              139.46 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,675 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,953 ريال
أسعار كيلو الذهب   278,924 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            281.71 ريال
الذهب عيار 22            258.23 ريال
الذهب عيار  21            246.50 ريال
الذهب عيار  18             211.28 ريال   
الذهب عيار  14            164.33 ريال
الذهب عيار 12             140.85 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,7612 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,972 ريال
أسعار كيلو الذهب     281,706 ريال

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