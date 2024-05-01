أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 مايو.. عيار 24 يُسجل 279 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأربعاء 1 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 278.92 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.68 ريالاً.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 244.06 ريالاً، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.20 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 162.71 ريالاً.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 278.92 ريال
الذهب عيار 22 255.68 ريال
الذهب عيار 21 244.06 ريال
الذهب عيار 18 209.20 ريال
الذهب عيار 14 162.71 ريال
الذهب عيار 12 139.46 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,675 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,953 ريال
أسعار كيلو الذهب 278,924 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 281.71 ريال
الذهب عيار 22 258.23 ريال
الذهب عيار 21 246.50 ريال
الذهب عيار 18 211.28 ريال
الذهب عيار 14 164.33 ريال
الذهب عيار 12 140.85 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,7612 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,972 ريال
أسعار كيلو الذهب 281,706 ريال