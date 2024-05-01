أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 مايو.. عيار 24 يُسجل 279 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1 من مايو، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 278.92 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.68 ريالاً.سجل الذهب عيار 21 سعر 244.06 ريالاً، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.20 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 162.71 ريالاً.الذهب عيار 24 278.92 ريالالذهب عيار 22 255.68 ريالالذهب عيار 21 244.06 ريالالذهب عيار 18 209.20 ريالالذهب عيار 14 162.71 ريالالذهب عيار 12 139.46 ريالأسعار أوقية الذهب 8,675 ريالأسعار جنيه الذهب 1,953 ريالأسعار كيلو الذهب 278,924 ريالالذهب عيار 24 281.71 ريالالذهب عيار 22 258.23 ريالالذهب عيار 21 246.50 ريالالذهب عيار 18 211.28 ريالالذهب عيار 14 164.33 ريالالذهب عيار 12 140.85 ريالأسعار أوقية الذهب 8,7612 ريالأسعار جنيه الذهب 1,972 ريالأسعار كيلو الذهب 281,706 ريال