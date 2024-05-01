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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 1 من مايو.. اليورو بـ 4 ريالات

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أسعار العملات
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 ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 1 من إبريل، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4 ريالات، والجنيه الإسترليني 4.7 ريالاً.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:        1.0210 ريال
دينار بحريني:        9.9456  ريال
دينار كويتي:        12.1773 ريال
ريال عماني:           9.7403 ريال
ريال قطري:            1.0299  ريال
جنيه إسترليني:     4.7057  ريال
دولار أمريكي:        3.7500 ريال
سعر اليورو:            4.0174  ريال
فرنك سويسري:      4.1177  ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

وتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

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