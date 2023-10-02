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صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 34.23 نقطة

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 34.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11005.94 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.اضافة اعلان
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.


ارتفاع أسهم شركات أنابيب ورعاية

وكانت أسهم شركات أنابيب، ورعاية، ووقت اللياقة، والوطنية للتعليم، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعًا.
وجاءت أسهم شركات لوبريف، والبابطين، وبوبا العربية، وشاكر، والزامل للصناعة الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 90.90% و 4.56% .


كانت أسهم الباحة وأرامكو الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية.
وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، ولومي، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.


ارتفاع مؤشر السوق الموازية

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 93.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22792.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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