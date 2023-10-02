مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 34.23 نقطة

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 34.23 نقطة ليقفل عند مستوى
11005.94 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب، ورعاية، ووقت اللياقة، والوطنية للتعليم، والبحر
الأحمر الأكثر ارتفاعًا.
ارتفاع أسهم شركات أنابيب ورعاية
وجاءت أسهم شركات لوبريف، والبابطين، وبوبا العربية، وشاكر، والزامل للصناعة الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا ما بين 90.90% و 4.56% .
وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس ، وأمريكانا هي
الأكثر نشاطًا بالكمية.
كانت أسهم الباحة وأرامكو الأكثر نشاطاً
وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، ولومي، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.