18 مزادًا لبيع 113 عقارًا في 6 مناطق بالمملكة

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 18 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 113 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 6 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 01 - 10 مايو 2024م.





مزادات إسناد



وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 60 فرصة عقارية متنوعة، و 3 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 18 فرصة عقارية، ومزادين في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 18 فرصة عقارية، و3 فرص عقارية في مزاد واحد بمنطقة القصيم، ومزادين في منطقة جازان لعرض 10 عقارات، ومزاد وحيد في منطقة الحدود الشمالية لعرض 4 عقارات.ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.