هيئة سوق المال تحدد شروط انتقال الشركات من "الموازية" إلى "الرئيسية"

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أكدت هيئة السوق المالية على أنه عند إعلان الشركة المدرجة انتقالها من
السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، يجب أن يبين الإعلان تاريخ قرار مجلس الإدارة.
والإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للحدث، وأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات.
يجب أن يبين إعلان قرار مجلس الإدارة بالانتقال من السوق الموازية إلى
السوق الرئيسية العناصر الآتية على الأقل:
التعليمات الخاصة بالانتقال من السوق الموازية
1ـ تاريخ قرار مجلس الإدارة
2ـ الإشارة إلى أن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
3ـ الاشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للحدث فور وقوعها.
وقامت هيئة السوق
المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة الشركات المدرجة أوراقها المالية
بالسوق المالية السعودية على الالتزام التام بأحكام نظام الشركات
ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
تحديث التعليمات وتعديلها
وبخاصة المواد ذات العلاقة بالالتزامات المستمرة الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية.