هيئة سوق المال تحدد شروط انتقال الشركات من "الموازية" إلى "الرئيسية"

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أكدت هيئة السوق المالية على أنه عند إعلان الشركة المدرجة انتقالها من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، يجب أن يبين الإعلان تاريخ قرار مجلس الإدارة. اضافة اعلان

والإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للحدث، وأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات.





التعليمات الخاصة بالانتقال من السوق الموازية





تحديث التعليمات وتعديلها





تعزيز مستوى الشفافية



يجب أن يبين إعلان قرار مجلس الإدارة بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية العناصر الآتية على الأقل:1ـ تاريخ قرار مجلس الإدارة2ـ الإشارة إلى أن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.3ـ الاشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للحدث فور وقوعها.وقامت هيئة السوق المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة الشركات المدرجة أوراقها المالية بالسوق المالية السعودية على الالتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.وبخاصة المواد ذات العلاقة بالالتزامات المستمرة الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية.والموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية؛ وذلك بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بنا ًء على معلومات صحيحة ووافية.