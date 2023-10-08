الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة سوق المال تحدد شروط انتقال الشركات من "الموازية" إلى "الرئيسية"

هيئة سوق المال
هيئة سوق المال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكدت هيئة السوق المالية على أنه عند إعلان الشركة المدرجة انتقالها من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، يجب أن يبين الإعلان تاريخ قرار مجلس الإدارة.اضافة اعلان
والإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للحدث، وأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات.


التعليمات الخاصة بالانتقال من السوق الموازية

يجب أن يبين إعلان قرار مجلس الإدارة بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية العناصر الآتية على الأقل:
1ـ تاريخ قرار مجلس الإدارة
2ـ الإشارة إلى أن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
3ـ الاشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للحدث فور وقوعها.


تحديث التعليمات وتعديلها

وقامت هيئة السوق المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة الشركات المدرجة أوراقها المالية بالسوق المالية السعودية على الالتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
وبخاصة المواد ذات العلاقة بالالتزامات المستمرة الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية.


تعزيز مستوى الشفافية

والموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية؛ وذلك بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بنا ًء على معلومات صحيحة ووافية.

اقرأ أيضا

السعودية للكهرباء
4:50 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"السعودية للكهرباء" تستعرض 12 مبادرة لتحسين استدامة الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان
2:10 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: تسخير جميع الإمكانيات لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة

الواردات
1:43 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

المملكة تستورد مواد غذائية بـ 446 مليار ريال في 5 سنوات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)

اقرأ أيضا

"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.98 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 221 ريالاً

"ساما" يُلزم البنوك بإظهار اسم المستفيد والآيبان لمنع الاحتيال

بنسبة تجاوزت 18 ألف طن .. معاصر الزيتون بالجوف تبدأ استقبال إنتاج المزارعين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الاسهم 4:54 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سوق الأسهم يخسر 75.42 نفطة بعد تداولات بـ 4.1 مليار ريال

اسعار الاسهم 4:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 34.23 نقطة

اسعار الاسهم 4:55 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً 15.79 نقطة

اسعار الاسهم 5:00 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

انخفاض مؤشر سوق الأسهم.. ويغلق عند 11055 نقطة

اقرأ أيضا

أوبك
12:52 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط

اسعار الارز
9:03 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الأرز لأعلى مستوياتها في سبتمبر.. والسبب هذه الظاهرة

مجلس التعاون
8:19 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

التعاون الخليجي يؤكد: الوحدة الاقتصادية عام 2025

العلم السعودي
4:20 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

عوامل انضمام المملكة لقائمة أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي 2023 (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

أخبار السعودية
4:51 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

حساب-المواطن-1
4:25 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

حساب المواطن - التسجيل
4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

الراتب -- ريال - الموارد
3:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل