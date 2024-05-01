أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

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انخفضت أسعار

انخفاض أسعار النفط اليوم



زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية



النفط اليوم مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 47 سنتاً بما يعادل 0.5 % إلى 85.86 دولاراً للبرميل.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتًا أو 0.6 % إلى 81.40 دولاراً للبرميل.وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 ملايين برميل.في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.