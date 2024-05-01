الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

ارتفاع اسعار النفط
أسعار النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفضت أسعار

النفط اليوم مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.اضافة اعلان

انخفاض أسعار النفط اليوم 

 ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 47 سنتاً بما يعادل 0.5 % إلى 85.86 دولاراً للبرميل.
 وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتًا أو 0.6 % إلى 81.40 دولاراً للبرميل.

زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية

 وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 ملايين برميل.
 في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 30 إبريل.. عيار 21 يُسجل 246 ريالًا

تراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لمحادثات الهدنة في حرب غزة

تفاصيل قرار من السعودية للكهرباء حول اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال

وزير الطاقة يجتمع بنظيره الموريتاني ويوقعان مذكرة تفاهم حول قطاعات الكهرباء والهيدروجين النظيف

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 29 من إبريل.. الإسترليني بـ 4.6 ريال

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 10:22 ص الثلاثاء، 30 أبريل 2024

تراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لمحادثات الهدنة في حرب غزة

أسعار النفط 9:23 ص الإثنين، 29 أبريل 2024

هبوط أسعار النفط واحدًا بالمئة مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط

أسعار النفط 14 4:18 م الجمعة، 26 أبريل 2024

بعد خسارتين متتاليتين.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من صراعات الشرق الأوسط

أسعار النفط 10 8:50 ص الخميس، 25 أبريل 2024

استقرار أسعار النفط مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأمريكي وصراع الشرق الأوسط