لهذا السبب.. تراجع أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوى في شهر

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انخفضت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.





تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى



أسعار الفضة في المعاملات الفورية



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2284.44 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتصل إلى 2293.10 دولارًا للأوقية.وانخفضت أسعار السبائك بأكثر من 140 دولارًا بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 2431.29 دولارًا في 12 أبريل.وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 26.37 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 935.80 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 945.53 دولارًا.