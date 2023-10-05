سوق الأسهم يخسر 75.42 نفطة بعد تداولات بـ 4.1 مليار ريال

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم
75.42 نقطة ليقفل عند مستوى 10764.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات
ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 151 مليون سهم،
سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.
ارتفاع أسعار أسهم 90 شركة
وكانت أسهم شركات
الراجحي ريت، والتموين، وتشب، واللجين، ونقي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات
ثمار، ونادك، ودار الأركان، والإنماء طوكيو م، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في
التعاملات.
ثمار ونادك الأكثر انخفاضا
وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا مابين 4.34% و5.40% .
وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية،
وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس ، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
الصناعات الكهربائية.. الأكثر نشاطاً في
الكمية
وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.