سوق الأسهم يخسر 75.42 نفطة بعد تداولات بـ 4.1 مليار ريال

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 75.42 نقطة ليقفل عند مستوى 10764.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال. اضافة اعلان





ارتفاع أسعار أسهم 90 شركة





ثمار ونادك الأكثر انخفاضا





الصناعات الكهربائية.. الأكثر نشاطاً في الكمية





انخفاض السوق الموازية



وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 151 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الراجحي ريت، والتموين، وتشب، واللجين، ونقي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ثمار، ونادك، ودار الأركان، والإنماء طوكيو م، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا مابين 4.34% و5.40% .وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس ، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 90.41 نقطة ليقفل عند مستوى 22667.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.8 مليون ريا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.