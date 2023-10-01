مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً 15.79 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 15.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11040.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.





شركات السعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعاً





دار الأركان وأرامكو الأكثر نشاطاً في الكمية





ارتفاع السوق الموازية



وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، والصناعات الكهربائية، والتطويرية الغذائية، ومتطورة، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات ريدان، ونادك، ونسيج، وسينومي ريتيل، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا مابين 8.35% و3.80% .وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وشمس، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.واحتلت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ودار الأركان، وسابك هي صدارة الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 8.33 نقاط ليقفل عند مستوى 22698.64 نقطة،وبلغت تداولات السوق الموازية 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.