حساب المواطن: أربع خطوات لمعرفة حالة الاعتراض

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الرد على الاعتراضات المقدمة للبرنامج على نتائج الأهلية وقيمة الاستحقاق.



حساب المواطن وحالة الاعتراض



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه :"إلى الآن لم يتم الرد على اعتراضي المقدم في تاريخ ٣/٤/٢٠٢٤، ما الحل؟".وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: "أهلاً بك، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق الخطوات التالية:- الدخول على حسابك- الدفعات المالية- اعتراضاتي- الاعتراضات الحالية

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

