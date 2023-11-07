عاجل.. تصل لـ 8000 ريال .. وظائف شاغرة بعدة مدن في المملكة

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أعلنت شركة باب رزق
جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
بالمملكة (رواتب تصل 8,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:- مُمثل مبيعات.
- محاسب عام.
- مصمم ثلاثي الأبعاد (3D).
- مدير حسابات عملاء.
- أخصائي مبيعات تأمين.
- مُمثل مركز الاتصال (باللغة الانجليزية).
- مقدم قهوة (باريستا).
- أخصائي إسعافات أولية.
- مساعد مبيعات (راتب 6,000 ريال).
- حارس أمن.
- فني شبكات الحاسب.
- محاسب (راتب 8,000 ريال).
- مهندس مدني.
- وغيرها من الوظائف.
أماكن العمل:- الرياض.
- جدة.
- الدمام.
- الخرج.
- بريدة.
طريقة التقديم:- خلال الرابط التالي:
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