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عاجل.. تصل لـ 8000 ريال .. وظائف شاغرة بعدة مدن في المملكة

فرص وظائف
أرشيفية
أ أ
أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مدن بالمملكة (رواتب تصل 8,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:

- مُمثل مبيعات.
- محاسب عام.
- مصمم ثلاثي الأبعاد (3D).
- مدير حسابات عملاء.
- أخصائي مبيعات تأمين.
- مُمثل مركز الاتصال  (باللغة الانجليزية).
- مقدم قهوة (باريستا).
- أخصائي إسعافات أولية.
- مساعد مبيعات (راتب 6,000 ريال).
- حارس أمن.
- فني شبكات الحاسب.
- محاسب (راتب 8,000 ريال).
- مهندس مدني.
- وغيرها من الوظائف.


أماكن العمل:

- الرياض.
- جدة.
- الدمام.
- الخرج.
- بريدة.

طريقة التقديم:

- خلال الرابط التالي:
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