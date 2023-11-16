عاجل.. بمزايا مالية مجزية.. وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية

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أعلنت وزارة الخارجية عن وظائف تعاقدية بسفارة المملكة في نيودلهي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

- سكرتير تنفيذي. اضافة اعلان

- وظيفة إدارية مساندة.

- أخصائي قانوني.

- أخصائي أمني.

- مشرف حاسب آلي.

- مترجم لغة هندية.



المزايا المالية:

- أجر شهري.

- بدل سكن.

- تأمين طبي.

- تذاكر سنوية.

- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.

- بدلات أخرى.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/08هـ الموافق 2023/11/22م.



طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

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