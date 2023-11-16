عاجل.. بمزايا مالية مجزية.. وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية

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أعلنت وزارة الخارجية عن وظائف تعاقدية بسفارة المملكة في نيودلهي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
- سكرتير تنفيذي.
- وظيفة إدارية مساندة.
- أخصائي قانوني.
- أخصائي أمني.
- مشرف حاسب آلي.
- مترجم لغة هندية.
المزايا المالية:
- أجر شهري.
- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/08هـ الموافق 2023/11/22م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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