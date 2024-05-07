رواتب وبدل وتأمين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة الأوقاف

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كشفت
الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مقرها
الرئيس "بالرياض" حسب المسميات والشروط التالية:
المسمى
الوظيفي - أخصائي أول الإشراف على الكيانات الوقفية.
المهام الوظيفية-
وضع وتحديث الإطار الإشرافي للعمل الوقفي ومناقشة التعديلات/ التحديثات مع رئيس
القسم والتنسيق مع الجهات المعنية للالتزام به بعد اعتماده من أصحاب الصلاحية.
- إعداد السياسات والمعايير المتعلقة بحوكمة القطاع الوقفي ومناقشتها مع رئيس القسم وتعميمها والتنسيق مع المعنيين للالتزام بها بعد اعتمادها من أصحاب الصلاحية.
- رفع مستوى التوعية لدى مجالس النظارة والكيانات الوقفية بالأطر والسياسات المتعلقة بالعمل الوقفي ومتابعة الالتزام بما ورد فيها.
- اقتراح الجدول الزمني للزيارات التفتيشية الميدانية ومناقشته مع رئيس القسم.
- القيام بالزيارات الإشرافية الخاصة بمجالس النظارة وفقًا للتعليمات ذات العلاقة والجدول الزمني الموضوع لذلك.
- الإسهام بالزيارات الميدانية الخاصة بالكيانات الوقفية وفقاً للتعليمات ذات العلاقة والجدول الزمني الموضوع لذلك.
- تحديد الانحرافات عن الأطر والسياسات المتعلقة بالعمل الوقفي وتقييم المخاطر ومناقشة تقارير الانحرافات والمخاطر مع رئيس القسم وإرسال التقارير للإدارات والأقسام المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية بعد المصادقة عليه من أصحاب الصلاحية.
- القيام بإعداد تقارير سير العمل والتقارير الدورية وعرضها على رئيس القسم.
الشروط
العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
2 - خبرة 4 سنوات في نفس مجال العمل.
3 - المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى في التخصص المناسب.
4 - استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
المزايا - رواتب تنافسية.
- بدل تعليم للأطفال.
- خصومات حصرية للموظفين.
- برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
- تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآباءهم.