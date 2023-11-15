للعمل بالرياض.. مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مستشفى
الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في
عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مترجم.
المؤهلا
والخبرات:درجة
البكالوريوس في الترجمة الإنجليزية / الأدب من جامعة معتمدة أو أي درجة جامعية
(أساسية).
الخبرة العملية:
خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل كمترجم فوري أو في العمل الكتابي العام (مرغوب فيه).
خبرة لا تقل عن سنة واحدة (1) في مرافق الرعاية الصحية / المستشفيات (مرغوب فيه).
عن المستشفى:
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).