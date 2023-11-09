عاجل.. اليوم ينتهي التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية

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كشفت وزارة الداخلية "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية، أن اليوم الخميس هو آخر يوم للتقديم على الوظائف المدنية في المجالات "الإدارية والفنية والصحية والطبية" في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



الشروط العامة



الوثائق المطلوب إرفاقها



طريقة التقديم

