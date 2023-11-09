عاجل.. اليوم ينتهي التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية

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كشفت
وزارة الداخلية "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية، أن
اليوم الخميس هو آخر يوم للتقديم على الوظائف المدنية في المجالات "الإدارية والفنية
والصحية والطبية" في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية- صيدلي
- مترجم
- مدير مركز
- منسق حركة
- سكرتير طبي
- مسؤول سلامة
- أخصائي بيانات
- أخصائي تموين
- فنى سحب دم
- أخصائي نفسي
- أخصائي مشاريع
- مأمور مستودعات
- أخصائي السموم
- أخصائي تمريض
- أخصائي اجتماعي
- أخصائي إدارة الجودة
- أخصائي مختبر طبي
- مراجع جودة إكلينيكي
- أخصائي تطوير أعمال
- مشرف صيانة وتشغيل
- أخصائي تقنية المعلومات
- مدير وحدة إدارة المعرفة
- أخصائي تثقيف صحي
- فني صيانة وتشغيل
- أخصائي مكافحة عدوى
- أخصائي تغذية إكلينيكية
- أخصائي نفسي اكلينيكي
- طبيب نائب طب الأسرة
- أخصائي إدارة مخاطر أول
- أخصائي خدمات المرضى
- طبيب استشاري طب الأسرة
- طبيب استشاري طب نفسي
- أخصائي صحة وسلامة مهنية
- كبير أخصائيين خدمات مساندة
الشروط
العامة- أن
يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على المؤهل والتخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
- توفر تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوثائق
المطلوب إرفاقها- السيرة
الذاتية
- صورة الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
- صورة سارية من التصنيف المهني من الهيئة التخصصات الصحية.