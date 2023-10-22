وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
الوظائف المتاحة:
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- مدير الحوكمة (Governance Director)
- مدير إدارة تحليل البيانات والبحوث الاقتصادية (Director of the Data Analysis and Economic Researh)
- مدير قسم التأمينات الاجتماعية (Director of Social Insurance Department)
- مستشار اقتصادي أول (Senior Economic Advisor)
- مدير إدارة شؤون سوق العمل (Director of Labor Market Affairs Department)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الاقتصاد
- المالية
- العلاقات العامة
- القانون
- الأنظمة
- الحوكمة
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس (فأعلى) في التخصص المطلوب.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
- أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا