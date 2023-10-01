الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة.. 3 شروط للتقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أ أ
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (169) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل 132 وظيفة لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، خميس مشيط) على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية:


- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف طبية
- وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:


- الرياض
- جدة
- الدمام
- الشرقية
- نجران
- خميس مشيط

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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