الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة.. 3 شروط للتقديم

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (169) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى (تشمل 132 وظيفة لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، خميس مشيط) على النحو التالي: اضافة اعلان





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