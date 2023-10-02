الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض (مركز حكومي تابع لوزارة التعليم) عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة


- أخصائي أول ايرادات
المتطلبات: درجة البكالوريوس (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي
المتطلبات: درجة البكالوريوس (ادارة الأعمال، هندسة المشاريع) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- مشرف مراجعة داخلية تقني
المتطلبات: درجة البكالوريوس (تقنية المعلومات) أو مايعادله مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات.

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
- توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- مهارات عالية في التواصل.

نبذة عن المركز:


المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (مركز حكومي) تأسس بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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