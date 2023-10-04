الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

الشركة السعودية للخدمات الأرضية - الخدمات الأرضية
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
أ أ
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن طرح وظائف شاغرة بمسمى مساعد تنفيذي (Executive Assistant) لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:


- مساعد تنفيذي (Executive Assistant)

التخصصات المطلوبة:


- ادارة الأعمال
- الادارة العامة
- الإدارة المكتبية
- الاقتصاد
- الهندسة

أهم الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
- القدرة على العمل في نوبات متغيرة.
- مهارات في التواصل.
- خبرة لاتقل عن سنتين في مجال ذات صلة

المهام والوصف الوظيفي:


- الاشراف على تنفيذ سياسات التمويل وتقيمه باستمرار من خلال ممارسات الادارة لضمان امتثالها للعملية المالية.
- اعداد وتطوير نظام الادارة المالية للحفاظ على تسجيل البيانات والتقدم عن الاقتضاء.
- اعداد التقارير وجمع وتحليل المعلومات واعداد العروض التقديمية.
- تحديث التقارير المالية ولوحات القيادة باستمرار لضمان دقة وتحقق خطة المشاريع الرئيسية المالية.
- تقديم الدعم الاداري والمكتبي.
- تصميم وتحسين جميع العمليات المالية.
- اعداد الشيكات للتوقيع والمشاركة.
- توثيق الشكاوي ومواءمتها مع مديري الخط التنفيذي.

نبذة عن الشركة:


الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية بالمملكة العربية السعودية وتقدم خدمات المناولة في جميع المطارات التجارية في المملكة، تأسست الشركة عام 2011م نتيجة اندماج ثلاث شركات كبرى وهي (الخطوط الجوية العربية السعودية، الوطنية لخدمات المناولة الأرضية، والعطار للمناولة الأرضية).

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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