مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:





المسميات الوظيفية في مستشفى الملك خالد التخصصي:



المؤهلات المطلوبة:



التخصصات المطلوبة:



نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:



طريقة التقديم:

