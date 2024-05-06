مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:
المسميات الوظيفية في مستشفى الملك خالد التخصصي:
- مراسل
- سائق / مراسل
- مدير المحاسبة
- مدير تحليل الأعمال
- ممرضة مسجلة
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
التخصصات المطلوبة:
- المحاسبة
- المالية
- البرمجة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- أو مايعادلهم
نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.