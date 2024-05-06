الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:
 اضافة اعلان

المسميات الوظيفية في مستشفى الملك خالد التخصصي:


- مراسل
- سائق / مراسل
- مدير المحاسبة
- مدير تحليل الأعمال
- ممرضة مسجلة
 

المؤهلات المطلوبة:

 
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى 
 

التخصصات المطلوبة:

 
- المحاسبة
- المالية
- البرمجة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- أو مايعادلهم
 

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

 
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك  حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.
 

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف

المستأجر يُحوّل الإيجار ولكن يتم حجز المبلغ ولا يجري تحويله للمالك؟.. إيجار يوضح

براتب 7500 ريال.. بدء التقديم في برنامج هيئة التخصصات الصحية

خانة الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن لا تظهر.. ماذا أفعل؟

عاجل.. هل تنطبق الشروط عليك؟.. أقل عمر للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة الإمام 8:40 م السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. جامعة الإمام تعلن عن وظائف إدارية وتعليمية لكافة المؤهلات

شركة المياه 9:02 م الخميس، 18 أبريل 2024

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

الوطنية للإسكان 7:11 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض

الطيران - - خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) 8:00 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. بدون خبرة والتقديم مستمر لـ 10 أيام.. وظائف شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية