وزارة الطاقة تعلن عن 62 وظيفة شاغرة في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (62) وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، ،البكالوريوس) فأعلى (تشمل 20 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، الأحساء) على النحو التالي: اضافة اعلان





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