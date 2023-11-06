هل تؤثر الحالة الاجتماعية على الأهلية؟ حساب المواطن يوضح

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تقديم اعتراض في حالة كانت الأهلية غير مؤهل لحل المشكلة والحصول على الدعم في حالة انطباق شروط الاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "عندما أضفت زوجتي في الموقع ظهر لي أني غير مؤهل ولكن زوجتي مؤهل هل من توضيح؟". اضافة اعلان

وأضاف: "سبب عدم الأهلية أن الحالة الاجتماعية غير محدثة في الأحول المدنية وهذا غير صحيح حيث إن التحديث تم قبل تحديث بيناتي في حساب المواطن.. يرجى التحقق من الموضوع من فضلكم؟".





حل مشكلة عدم الأهلية



موعد إيداع الدفعة 72

