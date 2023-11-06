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هل تؤثر الحالة الاجتماعية على الأهلية؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تقديم اعتراض في حالة كانت الأهلية غير مؤهل لحل المشكلة والحصول على الدعم في حالة انطباق شروط الاستحقاق.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "عندما أضفت زوجتي في الموقع ظهر لي أني غير مؤهل ولكن زوجتي مؤهل هل من توضيح؟".اضافة اعلان
وأضاف: "سبب عدم الأهلية أن الحالة الاجتماعية غير محدثة في الأحول المدنية وهذا غير صحيح حيث إن التحديث تم قبل تحديث بيناتي في حساب المواطن.. يرجى التحقق من الموضوع من فضلكم؟".

حل مشكلة عدم الأهلية


وأجاب البرنامج بقوله "في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

موعد إيداع الدفعة 72 


وأوضح حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 72 في حسابات المستفيدين يوم الخميس، الموافق 9 نوفمبر. 
ويأتي تبكير الإيداع قبل يوم واحد من موعد الإيداع الشهري، الأمر الذي عزاه البرنامج إلى موافقة العاشر من الشهر ليوم عطلة (الجمعة).
وقال إنه "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط  (من هنا)"، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. 

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