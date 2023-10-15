كيف يتم حذف المستند المنتهي في حساب المواطن؟

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بيّن حساب خدمة المتسفيدين التابع لحساب الواطن كيفية وطريقة حذف المستند المنتهي في البرنامج.



حذف المستند المنتهي في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل يوجد خيار حذف المستند المنتهي في البرنامج؟". اضافة اعلان



وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :" بإمكانك حذف المستند في حال كانت حالته (منتهي او مرفوض) من خلال التوجه الى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، والانتقال إلى " الإجراءات " وحذف المرفق المنتهي".



حذف حساب المواطن:



وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه له من قبل أحد المواطنين لأجل استرجاع حسابه بعد حذفه بطريق الخطأ.



وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا حول كيفية استرجاع حسابه في دعم المواطن بعد حذفه قائلا :" السلام عليكم، .. حذفت حساب المواطن بالغلط.. كيف ممكن أسترجعه؟ ".



وجاء الرد : " وعليكم السلام ، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات- وتقديم الطلب) " .