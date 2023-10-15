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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية الاعتراض على الدفعات المالية.

الاعتراض على دفعات حساب المواطن المالية:

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وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم .. متى يفتح الاعتراض على الدفعات؟" .

وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :"  وعليكم السلام ، بإمكانك تقديم اعتراض مالي من خلال التوجه إلى حسابك (الدفعات المالية) واختيار (دفعة ناقصة أو صفر)، نسعد بخدمتك".

توقف دعمه في حساب المواطن:



وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".

وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

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