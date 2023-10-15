حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية

الاعتراض على دفعات حساب المواطن المالية:

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توقف دعمه في حساب المواطن:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية الاعتراض على الدفعات المالية.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم .. متى يفتح الاعتراض على الدفعات؟" .وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" وعليكم السلام ، بإمكانك تقديم اعتراض مالي من خلال التوجه إلى حسابك (الدفعات المالية) واختيار (دفعة ناقصة أو صفر)، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".