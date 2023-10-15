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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن إخراج الابن من بين التابعين، ومدى تأثير ذلك على استحقاق الدعم.

إخراج الابن كتابع في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" أنا ليس لي علاقة براتب ابني أنا من يقوم بعملية الصرف هل يوجد حل بإخراج ابني من ضمن التابعين" .

وجاء الرد :" يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه ،ويتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة".

تسجيل الأبناء مع الأم المتزوجة:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى أحقية الأخت في أن تكون عائلا للأسرة في حالة زواج الأم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" الأب مسجون والأم مطلقة ومتزوجة.. هل الأخت تقدر تكون عائلا للأسرة؟" .

وجاء الرد : "في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".

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