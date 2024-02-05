منصة مدرستي.. رابط التسجيل وخطوات حضور الدروس عند تعليق الدراسة

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تقدم منصة مدرستي، خدمات تعليمية مميزة، والتي يمكن للطلاب الاستفادة منها عند اتخاذ قرارات تعليق الدراسة الحضورية، كما يحدث عادة بسبب أحوال الطقس، وحرصًا على سلامة الطلاب. اضافة اعلان





خدمات منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

