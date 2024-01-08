عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بشأن عمليات الاحتيال

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن رسالة وصلت إليه من قبل الحساب.





تنبيه من حساب المواطن بشأن الاحتيال: اضافة اعلان



التسجيل بعد حذف حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد بعث بصورة من نص رسالة تحمل اسم "حساب المواطن" حيث كتب قائلا : "هذا أنتم ولا احتيال؟ أنا أستلم حافز لكن ما أستلم شي من حساب المواطن".وكان نص الرسالة المرسلة للمواطن :"في حال عدم تحديث بياناتكم في المدة المحددة، سيتم إيقاف الدعم المقدم من حساب المواطن اعتبارا من يوم غد الساعة 12 صباحا.. نأمل تفهم أهمية هذا الإجراء لضمان استمرار استحقاقكم للدعم المقدم من حساب المواطن".وجاء الرد من خدمة المستفيدين موضحا : "عزيزي المستفيد.. هذه الرسالة لا تتبع لبرنامج حساب المواطن وفي حال وجود تحديث يتم إشعار المستفيدين عبر رسائل نصية أو من خلال القنوات الرسمية للبرنامج".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن الطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذف الحساب.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول : " السلام عليكم.. لو حذفت طلبي بحساب المواطن متى أقدر تاني مرة؟".وجاء الرد : "وعليكم السلام.. في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوما من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa عن طريق (تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".