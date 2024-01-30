منصة مدرستي.. أسهل طريقة لتسجيل الدخول في حال تعليق الدراسة

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أصبح الاعتماد متزايدًا على منصة مدرستي، التي أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا، للتعليم عن بعد، حتى بعد الانتهاء من الظروف التي استدعت إطلاقها.

وذلك عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر. اضافة اعلان

ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

ويتعين عند استخدام منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم، إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم.





طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

