الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف (جامع بيانات ميداني - عمل مرن) بجميع مناطق المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (جامع بيانات ميداني - عمل مرن)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





وصف الوظيفة في الهيئة العامة للإحصاء:



الأدوار والمسؤوليات:



الشروط:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- يتولى مسؤول جمع البيانات، استيفاء المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والهاتفية بواسطة الأجهزة الذكية ومتابعة المسوح الغير المكتملة وحل الشكاوى المتكررة التي تم تحديدها والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحديات والحلول الممكنة لحلها للحصول على نتائج المسوح في الوقت المحدد.1- إجراء الأنشطة اليومية إلى جانب ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات.2- الإسهام في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة.3- بناء علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين.4- جمع تعقيبات من أصحاب المصلحة الداخليين بشأن المشكلات التي يتم مواجهتها والمتطلبات الأخرى.5- الإسهام في إعداد التقارير بشأن التقدم المحقق، والموجهة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل بقائهم على اطلاع بالتقدم المحقق.6- القيام بأنشطة جمع بيانات محددة حسب التوجيهات.7- التواصل مع الجمهور المستهدف ذو الصلة من خلال الأجهزة الذكية بما يتماشى مع الخطة والجدول الزمني المحدد مسبقًا مع الاستفادة من الأساليب والأدوات المعمول بها بالاضافة الى العناية بالأجهزة والأدوات المقدمة من الهيئة.8- متابعة المسوح غير المكتملة للحصول على نتائج المسوح في الوقت المحدد.9- ضمان ملء جميع النماذج بالكامل (الأسعار، المواصفات، الرموز، وما إلى ذلك) وفقاً للإرشادات و تسليمها ونقل البيانات على الفور وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.10- تحديد وحل والإبلاغ عن الشكاوى المتكررة خلال الزيارات الميدانية، وتصعيد المشكلات أو النزاعات الحرجة عند الحاجة.11- ضمان اكتمال البيانات ودقتها وإدخالها بدقة في النظم الإحصائية.12- المشاركة في الاجتماعات لمناقشة تحديات العمل الميداني واقتراح الحلول المحتملة.1- درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإحصاء أو ما يعادله.2- بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال جمع البيانات.3- التفرغ للعمل الميداني والهاتفي.4- غير مسجل بالتأمينات الإجتماعية.5- المعرفة بإستخدام الأجهزة الذكية والحاسوب.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1445/06/26هـ الموافق 2024/01/08م.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: