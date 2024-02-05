عاجل.. منصة مدرستي.. أهم خدمات كادر الطلاب عند تعليق الدراسة

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تقدم منصة مدرستي، خدمات تعليمية ومزايا عدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

ولا تقتصر فقط على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة، بل تتضمن أيضًا العديد من المميزات التي تحقق جودة تعليمية متقدمة للطلاب. اضافة اعلان

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.





أبرز خدمات منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

