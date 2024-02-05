عاجل.. منصة مدرستي.. أهم خدمات كادر الطلاب عند تعليق الدراسة

تقدم منصة مدرستي، خدمات تعليمية ومزايا عدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
ولا تقتصر فقط على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة، بل تتضمن أيضًا العديد من المميزات التي تحقق جودة تعليمية متقدمة للطلاب.
وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.
كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.
أبرز خدمات منصة مدرستيتوفير المقررات الدراسية لطلاب المراحل الدراسية في التعليم العام، وتوفر المسارات التعليمية المختلفة التفاعلية.
توفير بنك الأسئلة الذي يشتمل على ما يفوق المئة ألف سؤال لجميع المسارات التعليمية.
تقديم أكثر من 45 ألف محتوى تعليمي إلكتروني، يشمل ما هو مرئي وما يندرج تحت بند الألعاب، وذلك من خلال المنصات الرقمية التابعة لها.
تتنوع المصادر التعليمية المقدمة ما بين مرئية كالفيديوهات، ومجسمات إلكترونية ثلاثية الأبعاد.
تنفيذ الفصول الافتراضية للإسهام في إنجاز العملية التعليمية.
الاهتمام بقياس أداء الطلاب وتحليل نتائجهم الدراسية من خلال مجموعة من الاستبيانات الإلكترونية.
توفير قنوات للتواصل بين كل تلك الأطراف: الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمشرفين التربويين.
في عام 2023م أطلقت منصة مدرستي خدمتين جديدتين هما:
خدمة الالتزام المدرسي التي تهدف لتقليل الاستخدامات الورقية وضمان وصول الإقرار للطلبة وأولياء الأمور.
خدمة تيسير الوصول للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة البصرية للمنصة، بهدف تمكينهم من الاستفادة من خدمات المنصة بسهولة.
الدخول إلى منصة مدرستييتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا).
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.
دخول مدرستي عبر توكلناللدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا ( من هنا).
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.