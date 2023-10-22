معهد الصناعات الغذائية يعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

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أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (الدبلوم المبتدئ بالتوظيف) بمكافأة شهرية أثناء التدريب ورواتب تنافسية مع مزايا متعددة على النحو التالي:
التخصصات:
- المحاسبة
- تقنية الانتاج الغذائي
- صيانة معدات الانتاج
- سلاسل الامداد
- تقنيات المزارع
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 75% (مسار علمي).
- الا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوي 5 سنوات
- أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.
- إجتياز الفحص الطبي.
المميزات:
- مكافأة شهرية (3,000) أثناء التدريب.
- تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري.
- رواتب تنافسية (5,000 - 7,300) بعد إجتياز البرنامج.
- شهادة دبلوم معتمدة.
- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
- توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
- التأمين الطبي.
- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
نبذة عن المعهد:
تأسس معهد الصناعات الغذائية في عام 2011 في مدينة الخرج وهو احد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والذي يهدف إلى توفير أيادي وطنية مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء، حيث تعتبر صناعة الغذاء من أكبر الصناعات في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/4/7هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا