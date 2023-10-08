شركة نيوم تعلن عن توفر عشرات الوظائف الشاغرة

أ أ

أعلنت شركة نيوم عن توفر عشرات الوظائف الشاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فما فوق)، للعمل بمدينة تبوك وفق المسميات الوظيفية التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفة:-



1- أخصائي استشارات الامتثال.

2- مدير أول تجربة العملاء.

3- مدير تسويق أول.

4- أخصائي توظيف.

5- مدير التواصل الاجتماعي.

6- مدير أول – البناء / العقارات.

7- مدير تسويق (ذو خبرة).

8- مدير العلاقات التنظيمية والحكومية.

9- مهني التكليف.

10- محاسب ضريبي أول.

11- مدير تجربة الخدمة.

12- مدير – التصميم والهندسة المعمارية.

13- قائد، التخطيط الحضري.

14- مهني القوى العاملة.

15- محاسب أول – التقارير المالية.

16- مدير الاستعداد للكوارث.

17- أخصائي محاسبة.

18- مدير أول وظائف الشركة والخدمات المشتركة.

19- مدير أول، الأمن السيبراني.

20- مدير التكليف.

21- محترف بيانات الجودة.

22- مدير أول تميز الخدمة.

23- أخصائي الرعاية الصحية عن بعد والرعاية المنزلية.

24- قائد عمليات الإنتاج.

25- قائد المقاولات.

26- قائد مشروع ERI.

27- محلل مالي.

28- رئيس إدارة المخاطر المؤسسية واستمرار الأعمال.

29- مدير ابتكار الأعمال (ERI Ops).

30- مدير أسواق المرونة واللوائح.

31- مهندس السلامة الفنية – التوليد.

32- مدير الجودة.

33- مدير المشروع.

34- مدير موقع.

35- أخصائي لوجستي.

36- مهندس بيئي.

37- خبير أول العلامة التجارية.

38- أخصائي محاكاة عملية الهيدروجين.

39- مدير التمويل الاستراتيجي- الإعلام والترفيه والثقافة.

40- أخصائي ترميم ميداني أول.

41- مهني تجربة الخدمة.

42- مدير العمليات السريرية.

43- أخصائي محاسبة.

44- مدير الامتثال.

45- مدير المشروع – شركة المرافق.

46- مدير عمليات الشبكات.

47- مدير التخطيط الأمني.

48- محلل استراتيجي.

49- مدير التوظيف.

50- مدير تصميم أول.

51- محلل أعمال أول.

52- قائد الإشراف والتنفيذ.

53- قائد استخبارات السوق.

54- مدير مشروع أول – البنية التحتية.

55- مدير مشروع أول – أتمتة المستودعات.

56- أخصائي أول تجربة الأفراد.

57- مدير أول ضوابط المشروع.

58- محلل أعمال عمليات المبيعات.

59- كبير مهندسي الطب الحيوي.

60- مدير-التصميم والهندسة المعمارية.

61- مدير العلامة التجارية.

62- مدير أول المشاريع الزراعية.

63- مدير أول – لوائح الاتصال والبنية التحتية الرقمية.

64- شريك أعمال خصوصية البيانات.

65- مهندس توجيه الكابلات والعبارات تحت الأرض.

66- قائد التوظيف.

67- مهندس العمليات الميدانية-محطات الضخ.

68- قائد تجاري.

69- محلل مجلس الإدارة واللجان.

70- أخصائي الجرد والمخازن، تخطيط وهندسة الموانئ.

71- مدير الهندسة.

72- محلل.

73- أخصائي أول حركة المرور والرفع الثقيل.

74- مدير إدارة حوكمة الجهات.

75- رئيس إدارة البحوث.

76- مدير التكليف.

77- مدير إدارة مخاطر المشاريع الرأسمالية.

78- رئيس تنمية الأصول الثقافية.

79- قائد علاقات الشركاء – المشتريات.

80- مدير البناء.

81- قائد الإستراتيجية.

82- مدير أول لاستراتيجية المواهب وقيادة الفكر.

83- أخصائي شكاوي العملاء.

84- مهندس التكليف.

85- مدير اللوائح التعليمية.

86- قائد التحكم في العمليات.

87- مهندس التكلفة والتخطيط.

88- مدير تنفيذي – العمليات الأمنية.

89- مدير التخطيط.

90- استراتيجي – مدير أول – النماذج والأنظمة.

91- مدير تجربة العلامة التجارية الأول.

92- مدير تكنولوجيا المعلومات – المنافذ.

93- قائد إدارة المخاطر في المؤسسة.

94- مدير تمويل الشركات.

95- مدير تنسيق الرعاية.

96- مدير أول – التحول – العمليات والحوكمة والامتثال.

97- قائد مالك المنتجات.

98- مهني العمليات السريرية.

99- مدير امتثال الحوكمة وإدارة المخاطر.

100- مدير مشروع – التعدين والصلب الأخضر.

101- مدير عمليات أول.

102- مدير عقود الحساب الرئيسي.

103- مدير محطات الضخ.

104- مدير تنمية الأصول.

105- أخصائي العمليات اللوجستية.

106- أخصائي سياسات ولوائح الهيدروجين.

107- مدير أول للتمويل الاستراتيجي للشركات التابعة – عام.

108- مدير تطوير الأعمال.

109- مدير اللوجستيات.

110- أخصائي أول في المشاركة الصناعية.

111- قائد المشتريات.

112- مدير مشروع تطوير أول.

113- مدير المشروع.

114- وغيرها من الوظائف الشاغرة.



المميزات:



رواتب تنافسية.

إنتقالات وإقامة مجانية.

غسيل وتدبير منزلي مجاناً.

رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.

بدل سفر سنوي.

وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).

الدراسة – 60 ألف ريال سعودي لكل طفل حتى 3 أطفال.

مكافأة سنوية 20-30٪ (حسب الأداء).

خطة التوفير (خطة حوافز طويلة الأجل).

تأمين طبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين والأسرة وأولياء الأمور.

الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.

العمل عن بعد 24 يوم عمل سنويا.



طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي لـ(نيوم): "اضغط هنا"، أو عبر منصة التوظيف لينكدإن: اضغط هنا





