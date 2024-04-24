مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن عن فتح التطوع لموسم الحج 1445هـ ببدلات مجزية

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أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التقديم للراغبين في الوظائف الموسمية (عمل تطوعي مع مكافأة مجزية) لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم (الحج) لعام 1445هـ عبر برنامج (شباب مكة في خدمتك) على النحو التالي:





شروط العمل التطوعي في تعظيم البلد الحرام:



خطوات التقديم:



المميزات:



نبذة عن المشروع:



طريقة التقديم:

