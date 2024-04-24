مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن عن فتح التطوع لموسم الحج 1445هـ ببدلات مجزية

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أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التقديم للراغبين في الوظائف
الموسمية (عمل تطوعي مع مكافأة مجزية) لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم (الحج) لعام
1445هـ عبر برنامج (شباب مكة في خدمتك) على النحو التالي:
شروط العمل التطوعي في تعظيم البلد الحرام:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن لا يقل العمر عن 18 سنة.
- أن يكون من سكان منطقة مكة المكرمة.
- أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي في مصرف الراجحي.
- أن يكون لائقاً صحياً للعمل.
خطوات التقديم:
- فتح حساب في المنصة.
- استكمال البيانات الأساسية.
- التقديم على الفرصة.
للإطلاع على تعليمات وخطوات التقديم مفصلة: اضغط هنا
المميزات:- تصرف للمتطوعين بدلات مجزية.
- تسجيل الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي.
نبذة عن المشروع:
يتطلّع مشروع تعظيم البلد الحرام إلى تأصيل معنى تعظيم مكّة البلد الحرام في قلوب المقيمين في مكّة والوافدين إليها وقلوب عموم المسلمين لتبقى بلدًا آمنًا ، والإسهام في بناء المجتمع المعرفي المكّي العارف بالقيمة الكبرى لتعظيم البلد ليكون نموذجًا ناجحًا ورائدًا للإقتداء في الحفاظ على الأرواح والأموال والأعراض وفي البناء الحضاري .
طريقة التقديم:
يبدأ التسجيل من يوم الأحد 1445/10/12هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت الموافق 1445/10/25هـ.