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بدون خبرة.. مستشفى قوى الأمن يعلن عن فتح باب التوظيف الموسمي لموسم حج 1445هـ

مستشفى قوى الأمن
مستشفى قوى الأمن
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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الموسمية المؤقتة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

مجالات العمل:اضافة اعلان

- وظائف إدارية
- وظائف سائقين
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف صحية

المؤهلات المستهدفة:


- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط:



- يسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط.
- يجب تحديد اسم الوظيفة المتقدم عليها.
- يجب مطابقه المؤهل والخبرة لمتطلبات الوظيفة المتقدم عليها.
- يجب توفر تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول) للوظائف الصحية.
- يجب إرفاق معادلة الشهادات لحملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الأجنبية عند إرفاق الشهادة التعليمية الجامعيةمن موقع وزارة التعليم (سفير المعادلات).
- الوظائف تتطلب إجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية.
- يستنثى من إختبار اللغة الإنجليزية حملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.
- يُستنثى من إختبار اللغة الإنجليزية المتقدمين على وظائف مدراء الإدارات والأطباء.
- يرجى ارفاق رخصه القياده النقل الثقيل مع الهوية الوطنيه للمتقدمين على وظيفة سائق.
- وظائف الحج الموسمية لا تتطلب ارفاق اختبار اللغة الانجليزيه.

ملاحظات:


- يفضل ان يكون المتصفح (جوجل كروم أو فايرفوكس ).
- تعبئة الحقول المطلوبة لسيرتك الذاتيه باللغة الإنجليزية ( بالمكان المخصص لذلك )مع رفع جميع المرفقات المطلوبة.
- يجب إستخدام جهاز الحاسب الألي وعدم إستخدام الهاتف المحمول أثناء التقديم على الوظائف .

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/9/16هـ (الموافق: 2024/3/26م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/9/25هـ (الموافق: 2024/4/4م).

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