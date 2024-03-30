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عاجل.. التقديم ينتهي قريبًا.. مئات الوظائف الحكومية في جميع مناطق المملكة (تفاصيل)

وظائف حكومية
أرشيفية
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التوظيف قريباً (للرجال والنساء) لشغل وظائفها بنظام التعاقد (المرحلة الرابعة).
وذلك بالمسميات (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:اضافة اعلان

- وظائف المراقبين (لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء)
- وظائف الدعوة (لحملة البكالوريوس فأعلى - رجال ونساء)
- وظائف حراس الأمن (لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء)
- وظائف الأئمة (لحملة الثانوية فأعلى - رجال)
- وظائف المؤذنين (لحملة الثانوية فأعلى - رجال)

المؤهلات المستهدفة:


- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

(لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف)

1 - وظائف الدعوة


- الحصول على شهادة البكالوريوس في التخصصات الشرعية بما لا يقل عن معدل(جيد).

- مكملاً (18) ثمانية عشر عاماً من العمر وأن يكون سعودي الجنسية.

- لائقاً صحياً للخدمة.

- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو باِلإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص وعدم الارتباط بأي جهة عمل أخرى وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

- عملية التقديم لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة.

- تعبأ الحقول في منصة التوظيف بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.

- قبول المتقدم حسب مطابقة الشروط واجتياز المقابلة الشخصية وبالعدد المخصص للجهة فقط وغير ذلك يعتذر للمتقدم.

- رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.

- أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية وفي حال الحصول على المؤهل من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم.

- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

2 - وظائف الأئمة


- الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 18 سنة .
- الحصول على الشهادة الثانوية.
- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز الكشف الطبي.
- حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

3 - وظائف المؤذنين


- أن يكون سعودي الجنسية.

- ألا يقل العمر عن 18 سنة .

- الحصول على الشهادة الثانوية.

- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

- التفرغ التام للعمل.

- اجتياز الكشف الطبي.

- حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

4 - وظائف المراقبين


- مكملاً (18) ثمانية عشر عاماً من العمر وأن يكون سعودي الجنسية.
- لائقاً صحياً للخدمة.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، بما لا يقل عن الشهادة الثانوية، وفي حال الحصول على المؤهل من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم.
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه و مضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً و مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص وعدم الارتباط بأي جهة عمل أخرى وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- عملية التقديم لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة.
- تعبأ الحقول في منصة التوظيف بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
- قبول المتقدم حسب مطابقة الشروط واجتياز المقابلة الشخصية وبالعدد المخصص للجهة فقط وغير ذلك يعتذر للمتقدم.
- رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.

5 - وظائف حراس الأمن


- مكملاً (18) ثمانية عشر عاماً من العمر و أن يكون سعودي الجنسية.
- لائقاً صحياً للخدمة.
- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، بما لا يقل عن الشهادة الثانوية، وفي حال الحصول على المؤهل من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم.
- غير محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه و مضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً و مضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع العام أو الخاص وعدم الارتباط بأي جهة عمل أخرى وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- عملية التقديم لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة.
- تعبأ الحقول في منصة التوظيف بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
- قبول المتقدم حسب مطابقة الشروط واجتياز المقابلة الشخصية وبالعدد المخصص للجهة فقط وغير ذلك يعتذر للمتقدم.
- رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.

خطوات التقديم:


1- الدخول على منصة التوظيف.. اضغط هنا
2- اختيار الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط ثم الضغط على (التقديم للوظيفة).
3- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
4- اختيار المحافظة والمدينة المطلوب العمل بها.
5- رفع الوثائق المطلوبة (الهوية، المؤهل، السيرة الذاتية).
6- إدخال رمز التحقق.
7- إرسال الطلب.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم من الاثنين 1445/9/15هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/9/22هـ.

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