عاجل.. التقديم ينتهي قريبًا.. مئات الوظائف الحكومية في جميع مناطق المملكة (تفاصيل)

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التوظيف قريباً (للرجال والنساء) لشغل وظائفها بنظام التعاقد (المرحلة الرابعة).

وذلك بالمسميات (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:



- وظائف المراقبين (لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء)

- وظائف الدعوة (لحملة البكالوريوس فأعلى - رجال ونساء)

- وظائف حراس الأمن (لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء)

- وظائف الأئمة (لحملة الثانوية فأعلى - رجال)

- وظائف المؤذنين (لحملة الثانوية فأعلى - رجال)



المؤهلات المستهدفة:



1 - وظائف الدعوة



2 - وظائف الأئمة



3 - وظائف المؤذنين



4 - وظائف المراقبين



5 - وظائف حراس الأمن



خطوات التقديم:



طريقة التقديم:

