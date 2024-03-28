أكاديمية صدى التابعة لأرامكو تعلن عن فتح التقديم في التدريب المبتدئ بالتوظيف

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في محافظة بقيق (للرجال والنساء) حملة الثانوية فأعلى في تخصص (فني مختبرات الحفر) على النحو التالي:



الشروط:



الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:



نبذة عن صدى:



طريقة التقديم:

